Circo Social marca presença na Feira de Serviços e Atrações: Cuidado em Liberdade

O Circo Social marcou presença na Feira de Serviços e Atrações: Cuidado em Liberdade, realizada no último sábado em Mafra. O evento, alusivo ao Dia da Luta Antimanicomial, foi promovido pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Centro de Atenção Psicossocial de Mafra – CAPS I Casa Azul, como forma de enfatizar a importância do apoio e do cuidado em liberdade, sem excluir o paciente do convívio em sociedade. Neste ano são comemorados os 32 anos da luta contra os manicômios. Em dezembro de 1987, trabalhadores da saúde mental reunidos na cidade de Bauru (SP) redigiram o manifesto que marcou o início da Luta Antimanicomial no Brasil e representa um marco no combate ao estigma e à exclusão de pessoas em sofrimento psíquico grave e inaugurou uma nova trajetória da Reforma Psiquiátrica brasileira.

- Publicidade -