Circo Social promove Mega Bazar a partir desta quinta-feira em sua sede em Mafra

Está programado para esta sexta-feira, sábado e domingo, dias 07, 08 e 09 de julho, das 08 às 17 horas, o Mega Bazar Beneficente de roupas novas e seminovas do Circo Social, a ser realizado em sua sede, situado na Rua São João, nº 178, a 100 metros da delegacia regional de Mafra.

Estarão à disposição da população peças de roupas estação inverno e verão das mais variadas marcas, novas e também seminovas, além de calçados, móveis e artigos em geral.

O evento beneficente contará com roupas e calçados a partir de R$ 1,00 real, bem como artigos em geral a preços populares.

Para maior comodidade dos frequentadores, serão aceitos como meios de pagamento dinheiro, PIX, cartão débito e cartão de crédito.

Toda renda do evento será revertido para a segunda etapa da campanha Circo Social nos Bairros que está sendo realizado em Mafra e Rio Negro, e também subsídio para atender as famílias em vulnerabilidade atendidas através do setor social do projeto.

Prestigie e colabore!

Mega Bazar de Roupas Novas e Seminovas

Data: 07,08 e 09 de Julho

Horário: 08 às 17 Horas

Local: Circo Social

Endereço: Rua São João, 178, Centro I Baixada – Mafra (a 100 metros Delegacia Regional)

Informações: 47 3271 9035 (fixo) / 98496 1539 (WhatsApp)