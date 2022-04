Circo Social será atração no Dia da Família da Escola Paula Feres

Será comemorado neste sábado (30), o Dia da Família na Escola de Educação Básica Professora Maria Paula Feres, no bairro Vila Nova em Mafra. A programação contará com várias atrações, entre elas: Oficina de Pintura, Oficina de Massinha, Cama Elástica, Bazar, Venda de Lanche e grande presença do Circo Social com inúmeras surpresas e brincadeiras para as crianças e comunidade, trazendo a caravana da alegria com presença dos palhaços e personagens infantis que compõem a trupe do projeto.

Durante o evento ainda será feita arrecadação de caixas de leite que serão destinadas às famílias carentes atendidas pelo Circo Social em Mafra e Rio Negro.

O evento ocorrerá no período da manhã a partir das 8h. A programação contará ainda com a Corrida Rústica EEB. Professora Maria Paula Feres no mesmo dia.

Endereço: Rua Germano Neundorf, 1275 – Vila Nova

