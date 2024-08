Circo Torricceli estreia no bairro Vila Nova em Mafra

🎪 Após o sucesso em Rio Negro, um dos maiores circos do Brasil terá sua grande estreia nesta sexta-feira (16) à s 20h em Mafra com a turnê 2024. O Circo Torricceli possui diversas atrações divertidas para toda a família com números de tirar o fôlego.

O circo conta com uma mega estrutura que proporcionará para as famílias de Mafra e região toda a magia e glamour circense com atrações voltadas para crianças e adultos. Entre as novidades está o Globo da Morte que conta com quatro motos, além de inúmeras atrações surpresas que prometem arrancar grandes aplausos de todos os presentes.

O Circo Torricceli está luxuosamente instalado na Rua Benemérito Estanislau Maieski, em frente ao CEDUP no bairro Vila Nova.

As apresentações ocorrem de terça a sexta-feira às 20h e no sábado e domingo às 17h e também às 20h.

Há uma completa praça de alimentação com pipoca, algodão doce, krep suíço, maçã do amor, cachorro quente, água, morango com chocolate, refrigerante e muito mais.

Confira os valores dos ingressos e compre de forma antecipada pelo site: www.circotorricceli.com.br

O @circotorricceli é uma família tradicional circense que faz o seu espetáculo com amor e profissionalismo.