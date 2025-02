🎪 Neste final de semana (sexta-feira, sábado e domingo) o Circo Troy apresentará em Mafra o maior Festival Kids do Brasil. Um super espetáculo do circo, mais as atrações do momento: Stitch, Patrulha Canina e Mundo Disney.

📍 O circo está instalado ao lado da rodoviária.

⏰ Diariamente: 20h30. Sábado e domingo: 16h, 18h e 20h30.

É possível adquirir ingressos facilmente pela Internet: https://www.sympla.com.br/produtor/httpswwwsymplacombreventocirco-troy2232245shareidcopiarlink

Com uma estrutura moderna, o Circo Troy leva alegria para todas as idades com atrações nacionais e internacionais, fazendo a alegria da sua família.

Pegue o bônus nos carros de som do circo ou antecipe seus ingressos online ou presencial antes das sessões para ganhar desconto na compra do ingresso no setor lateral.