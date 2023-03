Circuito Gastronômico é lançado em Mafra

Lançamento é fruto da parceria entre Prefeitura de Mafra, Sebrae/SC, Associação Empresarial de Mafra (ACIM) e Câmara de Dirigentes Lojistas de Mafra e Rio Negro (CDL)

O município de Mafra vai realizar em setembro, um evento especial, com comidas típicas da região: o “Festival Gastronômico” da cidade. Para tanto, lançou na última quarta-feira, 22, o Circuito Gastronômico, que consiste em um ciclo de capacitações para os empresários do ramo de Mafra.

Dentre os assuntos abordados estão gestão e planejamento, valorização da identidade local, fortalecimento do turismo, entre outros. A ação se estenderá por seis meses até o lançamento do festival, cujo objetivo será o de consolidar a atividade gastronômica como pilar turístico para Mafra e região.Realizado pelo Sebrae-SC em parceria com a Administração Municipal, ACIM e CDL, o projeto abre espaço para que os empreendedores do ramo da culinária da cidade utilizem elementos culturais e atraiam a atenção dos clientes locais e também de turistas. Participam da iniciativa restaurantes e demais estabelecimentos voltados à alimentação.

Valorização da identidade local

O prefeito Emerson Maas esteve presente no lançamento, fazendo abertura do evento, destacando a importância da participação dos empresários na capacitação. Segundo ele, Mafra é uma cidade empreendedora com vários programas de incentivo aos MEIs e demais interessados, disponibilizando a Sala do Empreendedor, programas como Juro Zero e capacitações. “Buscamos hoje crescer de dentro para fora com nossas potencialidades”, disse, lembrando que Mafra conta com cerca de 30 propriedades já estruturadas para receber o turista. “Tudo o que vai ser repassado nesta capacitação são as melhores técnicas de planejamento, publicidade e gastronomia. Queremos colocar Mafra no cenário gastronômico e precisamos da adesão de vocês para atingirmos nosso objetivo”, declarou, dirigindo-se aos participantes.

Já o secretário de governo, desenvolvimento econômico, turismo e cidadania, João Lázaro Lelis Ferreira falou sobre o desafio de realizar um festival gastronômico. “A gente tem um compromisso com a gastronomia e estamos há 27 meses investindo no artesanato local, desenvolvimento do turismo e agora, gastronomia. Queremos colocar todos no nível de excelência, independente do tipo de cardápio”, afirmou o secretário.

Na sequência, a equipe técnica do Sebrae – Michele França (marketing e comunicação); Tamara Legarrea (planejamento e gestão) e Milena Freitas (gestão de projetos) – deram início à capacitação. Tamara ressaltou a importância do projeto que insere a gastronomia no contexto turístico municipal. “O objetivo é desenvolver um trabalho para que a população local possa valorizar sua gastronomia, mas que possamos disponibilizá-la também para visitantes de outros municípios. E que, no futuro, a gastronomia possa ser um fator de atratividade para o destino turístico”, declarou, dando continuidade à capacitação.