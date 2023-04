Circuito Gastronômico oferece capacitações para os empresários do ramo da arte culinária e preparação de refeições de Mafra

Compartilhar no Facebook

Até o mês de setembro, data da realização do “Festival Gastronômico” da cidade, o Sebrae-SC em parceria com a Administração Municipal, ACIM e CDL, estão realizando o Circuito Gastronômico – um ciclo de capacitações para os empresários do ramo de Mafra.

Dentre os assuntos abordados estão gestão e planejamento, valorização da identidade local, fortalecimento do turismo, entre outros. A ação vai se estender por seis meses até o lançamento do festival, cujo objetivo será o de consolidar a atividade gastronômica como pilar turístico para Mafra e região.

O projeto abre espaço para que os empreendedores do ramo da culinária da cidade utilizem elementos culturais e atraiam a atenção dos clientes locais e também de turistas. Participam da iniciativa restaurantes e demais estabelecimentos voltados à alimentação.

Para participar

O lançamento da capacitação aconteceu no dia 22 de março e a partir desta data serão feitos encontros periódicos entre os participantes para trabalharem os diversos temas relacionados à gastronomia. Os interessados em participar do Circuito Gastronômico podem entrar em contato com a Diretoria de Turismo da Prefeitura de Mafra, pelo telefone: 47 3643-7742 ou e-mail: turismo@mafra.sc.gov.br