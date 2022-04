Cirurgia inédita com Laser de Diodo é realizada no Hospital São Vicente de Paulo

Compartilhar no Facebook

No dia 24 de março foi realizada a primeira cirurgia com Laser de Diodo no Hospital São Vicente de Paulo, em Mafra. O procedimento foi realizado pela primeira vez pelos cirurgiões torácicos Dr. Gustavo Higa Ogawa e Dr. Danilo Sato.

O paciente apresentava uma estenose de traqueia após longo período de entubação em decorrência do Covid.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Foi utilizado o laser de diodo para ressecção da estenose através de um broncoscópio. O procedimento durou um pouco mais de uma hora e o paciente recebeu alta no mesmo dia.

A vantagem na utilização do laser traz ao paciente a possibilidade manter o mesmo pouco tempo em ambiente hospitalar e consequente retorno a suas atividades pessoais, além de que quando feita com brevidade pode propiciar a redução da necessidade de tratamentos.

A utilização de lasers de diodo cirúrgicos é uma tendência crescente e apresenta inúmeras vantagens frente às técnicas cirúrgicas tradicionais, como:

menor sangramento

menor trauma cirúrgico

melhor cicatrização e recuperação

menor tempo cirúrgico

menor tempo de anestesia

menor permanência no hospital

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -