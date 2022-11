Clínica Municipal Especializada em Desenvolvimento Infantil é inaugural em Mafra

“É uma sementinha que está sendo plantada para conseguirmos dar esse suporte tão necessário às nossas crianças e assim proporcionarmos uma melhor adaptação à sociedade em que vivem” (Emerson Maas”)

A Saúde de Mafra viveu momentos de muita emoção e alegria na manhã de quinta-feira, dia 17, quando inaugurou a Clínica Municipal Especializada em Desenvolvimento Infantil – CMEDI, iniciando assim um atendimento inédito, tanto no município, como na região norte de Santa Catarina.

A clínica foi pensada para o atendimento de crianças que apresentem diagnóstico de autismo grau I e II e deficiência intelectual leve com comorbidades. Inicialmente a previsão é de atendimento de 60 crianças que já foram encaminhadas, mas existe possibilidade de aumento em cerca de 50%. Também serão atendidas crianças que possuam esses diagnósticos e não tenham atraso global do desenvolvimento, que é o público da estimulação precoce da APAE.

Investimentos

O Prefeito Emerson Maas declarou sua alegria em poder realizar o sonho da Clínica, que foi um projeto do seu plano de governo, pensado em uma necessidade que também era sentida pelas equipes da saúde e educação. “Hoje estamos colocando em prática esse sonho de trazer melhor atendimento às nossas crianças com autismo”, afirmou. Disse saber o quanto tem aumentado o número de diagnósticos de crianças com autismo e também a necessidade de ampliar o atendimento às crianças maiores de 6 anos. “Para nós é uma grande vitória estarmos entregando hoje esta clínica. É uma sementinha que está sendo plantada para conseguirmos dar esse suporte tão necessário às nossas crianças e assim proporcionarmos uma melhor adaptação à sociedade em que vivem”, afirmou.

Entrega muito especial

Para a Vice-Prefeita, Celina Dittrich Vieira, a inauguração da clínica é uma entrega muito especial da atual gestão. “Graças a Deus estamos podendo fazer todas as entregas que nos propusemos em nosso plano de governo e essa é uma entrega muito especial”, afirmou e destacou a participação dos profissionais servidores “que assumiram, encamparam a ideia e trabalharam para que essa realidade fosse possível”. Concluiu afirmando ter certeza de que na clínica as crianças terão o atendimento de alta qualidade. Ela parabenizou ao Prefeito Maas, ao Secretário Plínio e a todos os mafrenses pela conquista.

Olhar especial

A Vereadora Dircelene Dittrich Pinto, na ocasião representando o presidente da Câmara, Vanderlei Peters, falou da sua emoção ao participar da inauguração da CMEDI. Lembrou do olhar especial pensado para o planejamento da gestão e da importância desse olhar diferenciado, especial para a criança com autismo.“Quem convive ou estuda sobre o autismo, sabe da necessidade da criança ter um olhar diferenciado, especial, que ela não precise ficar esperando na fila, e de ter um local em que ela possa se adaptar às pessoas, ao ambiente. Isso faz toda diferença no tratamento, então a clínica é a realização de um sonho”, afirmou.

O Secretário Municipal de Saúde, Plínio Saldanha destacou os esforços do Prefeito Emerson Maas em tornar a saúde de Mafra está mais abrangente nos atendimentos até então não realizados, quanto a prestação de serviços pelo município. “Seguindo as orientações do Prefeito, estamos ampliando as ações da saúde para recebermos as crianças com diagnóstico de autismo, o que será um grande e inovador avanço do atendimento precoce às crianças mafrenses.

Equipe de profissionais

O atendimento da CMEDI contará em uma equipe de profissionais sendo: 2 psicólogos, 2 fonoaudiólogas, 1 terapeuta ocupacional, 1 psicopedagoga, 1 neuropediatra. A Clínica atenderá na rua Gabriel Dequech, nº 220.