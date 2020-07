Clube Peri de Mafra poderá ser declarado de utilidade pública

Na última sessão ordinária 14, foi apresentado projeto de lei nº 12/2020 que reconhece a utilidade pública municipal do “Peri Ferroviário Esporte Clube”.

O Peri Ferroviário Esporte Clube foi fundado em 18 de setembro de 1920 com a finalidade principal de promover a prática e o incentivo ao esporte em geral. Parte da sede do clube, onde existia a piscina e as canchas de futsal e tênis, atualmente deu lugar a praça Miguel Bielecki – antigamente conhecida como “praça do Correio”

Atualmente, o clube realiza em sua cancha de bocha, campeonatos internos entre os participantes da equipe de bocha Peri Ferroviário Esporte Clube. Outra ação é disponibilizar semanalmente a cancha para utilização da Associação Mafrense dos Deficientes Visuais – AMADEV, a qual realiza trabalhos de entretenimento e interação das pessoas portadoras de deficiência visual.

Somando a isto, o clube disponibiliza as equipes de veteranos do futebol de Mafra seu campo de futebol, onde são realizados esporadicamente jogos amistosos entre veteranos locais e de outros municípios, sendo também utilizadas as instalações pelas escolas de Mafra, onde realizam jogos de confraternização entre alunos e campeonato “Moleque Bom de Bola”.

Para o vereador, o clube faz parte da história do município com seus trabalhadores e com suas atividades esportivas. Além disto, o clube continuará exercendo seu papel no município.