Clubes de futebol de campo de Mafra poderão receber subvenção de R$ 3 mil

Para tanto deverão participar do chamamento público 009/2023

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Na noite de terça-feira, 2 de maio, na Amplanorte, aconteceu importante reunião com 10 equipes de futebol de campo amador da série A e 16 equipes da série B de Mafra. A reunião foi dividida em três partes, sendo, na primeira etapa apresentado aos representantes das equipes, o edital de Chamamento Público N.º 009/2023, pelo qual os clubes que participarem do edital receberão do Executivo Municipal, subvenção de 3 mil reais. Na ocasião foi explicada a importância dos clubes estarem totalmente regularizados e atuantes.

O Prefeito Emerson Maas disse que a subvenção tem o objetivo de assegurar o desenvolvimento da prática amadora de futebol de campo modalidade 11 no Município. “Queremos propiciar a manutenção e aprimoramento desta atividade em Mafra, através da transferência de recursos financeiros às instituições”.

Para participarem do edital de Chamamento Público, as equipes devem cumprir com diversos requisitos constantes no edital 009/2023, que pode ser acessado aqui.

Congresso Técnico

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Na segunda parte da reunião foram discutidos assuntos pontuais em relação aos calendários dos campeonatos das séries A e B de Mafra. Na terceira e última parte da reunião aconteceu o congresso técnico do campeonato da série A, resultando na definição da data de início do campeonato, que será no dia 4 de junho e das duas chaves participantes, quais sejam:

CHAVE A – Coeio FC, Posto Mallon, Aliança FC, Santa Cruz da Vila Peschel e Butuca EC.

CHAVE B – Torino FC, América Riomafra, Grêmio Saltinho, Milionários do Butiá dos Tabordas e Amaec do Campo da Lança.