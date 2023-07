CMDCA divulga o local de prova de seleção de candidatos para membros do Conselho Tutelar de Mafra

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA – informa que o local da prova de seleção dos candidatos do Conselho Tutelar do Município de Mafra/SC será na Escola de Ensino Básico Professor Mário de Oliveira Goeldner, no dia 30 de julho (domingo). A prova terá o tempo de duração de três horas com início às 08 horas e término às 11 horas, já incluído o tempo para o preenchimento do cartão resposta.

De acordo com o Edital n. 004/2023/CMDCA, o candidato deverá se apresentar ao local de prova com antecedência de 30 minutos – 07h30 -, não sendo permitido em hipótese alguma, o ingresso de candidatos após o fechamento dos portões. Além disso, vale lembrar qo candidato que este deve comparecer ao local da prova munido de comprovante de inscrição, documento oficial com foto atualizado e caneta esferográfica, de material transparente, de tinta preta ou azul. Demais determinações podem ser consultadas no próprio edital, acessando também o link do CMDCA, na página de Concursos do site da Prefeitura de Mafra.