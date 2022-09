CMI de Mafra divulga concurso literário

Editais são para 1º Prêmio Literário Intergeracional e 2º Prêmio Literário de Crônicas da Pessoa Idosa

O Conselho Municipal do Idoso – CMI – de Mafra está divulgando dois editais de concursos de prêmios literários do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa – CNDI.

Para o concurso 1º Prêmio Literário Intergeracional o objeto do edital é a seleção e premiação de obras literárias inéditas, do gênero literário ‘redação’, escritas em língua portuguesa por alunos jovens do ensino médio de escolas públicas com o tema “O Papel da Pessoa Idosa no Século XXI”. Serão selecionadas para diagramação e divulgação no site do Ministério da Mulher, da Família e Dos Direitos Humanos as 25 melhores redações. Dentre as redações selecionadas, serão escolhidas as cinco melhores, que farão jus à premiação.

Para o concurso 2º Prêmio Literário de Crônicas da Pessoa Idosa o objeto do edital é a seleção e premiação de obras literárias inéditas, do gênero literário ‘crônica’, escritas em língua portuguesa por pessoas idosas com o tema “O Papel da Pessoa Idosa no Século XXI”. Assim como no concurso de redação, também serão selecionadas as 25 melhores crônicas e destas, cinco serão escolhidas as melhores que seguem para premiação.

Inscrições

As inscrições para os dois concursos já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 28 de outubro, exclusivamente pelos emails: redacaoidosos@uft.edu.br ou cronicaidosos@uft.edu.br, conforme o edital escolhido. A publicação do resultado final, de acordo com o cronograma dos editais, é no dia 15 de dezembro e a cerimônia de premiação no dia 22 de dezembro, em Brasília (DF).