Codem organiza hoje uma apresentação dos candidatos a deputado de Mafra

O Conselho de Desenvolvimento Econômico de Mafra (Codem) promove na noite de hoje, a partir das 18h45min, no auditório do bloco G da Universidade do Contestado, um evento para a apresentação dos candidatos a deputado estadual e federal de Mafra e de suas propostas.

É esperada presença de todos os candidatos a deputado estadual: Abel Bicheski – Belo (SD), Cassimiro Konkel (PT), Claudia Bus (PTB), Jeferson Lopes (PSL) e Jonas Schultz (PSDB). A candidata a deputada federal Adriana Dorneles (Novo) também fará sua apresentação.

Estão convidados a participar das apresentações, que tem o objetivo de fazer que as propostas dos candidatos sejam conhecidas, os representantes das entidades que compõem o Codem e acadêmicos e imprensa.