Coeio FC e Torino FC são os finalistas do Campeonato Municipal de Futebol de Mafra da Série A

Este domingo (28/08) foi decisivo para o esporte amador de futebol de Mafra, onde o estádio municipal Alfredo Herbst recebeu os confrontos das semifinais do Campeonato Municipal de Futebol da Série A, para se conhecer as equipes finalistas.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Na disputa por penaltis no Jogo entre Coeio FC e MEC/Posto Mallon, os cobradores do Coeio FC, converteram as três cobranças, não desperdiçando nenhuma e venceram por 3 a 1, carimbando vaga para a final. No jogo Butuca Esporte Clube x Torino FC, o Torino saiu vencedor por 1 gol a 0.

A final entre Coeio FC x Torino FC está programada para o próximo domingo dia 4 de setembro, às 15 horas, com a certeza de um grande público no estádio municipal Alfredo Herbst. Entrada 1 kg de alimento.

Competição municipal movimenta cidade e interior

Ótimo público compareceu ao estádio municipal onde aconteceram dois jogos de muito equilíbrio, comprovando a força e tradição desta competição municipal, que movimentou o interior e cidade, levando lazer a comunidade, através do esporte.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O Campeonato Municipal de Futebol de Mafra da Série A é uma realização da Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, sob a articulação do Departamento Municipal de Esportes.

Butuca Esporte Clube x Torino FC

Na primeira partida da semifinal, a partir das 13h30min em campo o Butuca Esporte Clube e Torino FC da localidade da Vila Peschel. O BEC foi a primeira colocada na chave B, na fase classificatória com 10 pontos, três vitórias, um empate e nenhuma derrota, marcou 17 gols e sofreu somente 3. O Torino obteve sua classificação em segundo lugar na chave A, com 09 pontos, três vitórias e uma derrota, marcou 18 gols e sofreu 4.

Foi uma partida equilibrada até o apito final da arbitragem, onde o Torino saiu vencedor por 1 a 0, gol marcado no segundo tempo, numa cobrança de falta do meio campista Aurélio Partala, contou com a falha do goleiro Julimar.

Coeio FC e MEC/Posto Mallon

Na partida de fundo, que iniciou às 15h35min, sairia o adversário do Torino FC, na grande final do municipal neste domingo (04/09), entre Coeio FC e MEC/Posto Mallon.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O Coeio FC obteve sua classificação às semifinais em primeiro lugar na chave A, com 10 pontos ganhos, somando três vitórias e um empate, marcou 9 gols e sofreu 3.

O MEC/Posto Mallon chegou às semifinais, se classificando em segundo lugar na chave B, com um total de 8 pontos, marcou 17 gols e sofreu 9.

O torcedor presenciou um confronto de muita qualidade técnica e de altíssimo nível, prevalecendo assim como a primeira semifinal, uma partida de muito equilíbrio, com o placar passando em branco, ou 0 a 0.

Penalidades

Com o placar acusando o empate em 0 a 0, o vencedor foi conhecido nas cobranças de penalidades.Nas cobranças de pênaltis, prevaleceu a experiência do ex-goleiro profissional Charles do Coeio FC, defendeu a primeira cobrança e outras duas foram mandadas longe do gol.

Os cobradores do Coeio FC, converteram as três cobranças, não desperdiçando nenhuma e venceram por 3 a 1, carimbando vaga para a final.

Programação Final

A final está programada para o próximo domingo (04/09), com a certeza de um grande público no estádio municipal Alfredo Herbst. Entrada 1 kg de alimento.

15 horas – Coeio FC x Torino FC