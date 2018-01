Comandante-geral da PM entrega armamento em Mafra

O armamento auxiliará no serviço operacional da unidade na medida em que potencializa a segurança pessoal do policial militar e de terceiros.

Na manhã da última terça-feira, 23, o comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, coronel Paulo Henrique Hemm, esteve na sede da Guarnição Especial de Mafra (Gemfa), onde efetuou a entrega de um fuzil da marca Imbel, calibre 556, armamento que está sendo distribuído em todos os batalhões do estado e que foram adquiridos e repassados pelo Ministério da Justiça e Cidadania, através da Secretaria Nacional de Segurança Pública.

A recepção foi realizada pelo comandante interino da Gemfa, major Marcelo Pereira, acompanhado de oficiais e praças do serviço operacional. O armamento auxiliará no serviço operacional da unidade na medida em que potencializa a segurança pessoal do policial militar e de terceiros.

Na ocasião, o comandante-geral teve a oportunidade de rever alguns dos praças com os quais trabalhou no posto de capitão quando comandou a extinta 3ª Companhia do 3º Batalhão de Polícia Militar em Mafra.