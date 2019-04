Combate ao tabagismo: SUS de Mafra oferece tratamento gratuito em grupo

1 de 7

A Secretaria Municipal de Sa√ļde de Mafra conta com Grupos de Combate ao Tabagismo. O primeiro grupo j√° teve dois encontros, que acontecem nas ter√ßas-feiras no hor√°rio das 19h √†s 21h30 na Policl√≠nica Municipal. A dura√ß√£o do tratamento √© de 02 meses, e acontece em contraturno para que facilite a participa√ß√£o dos trabalhadores. As orienta√ß√Ķes s√£o realizadas por diversos profissionais da sa√ļde, entre eles, m√©dicos, enfermeiros, dentistas e psic√≥logos.

Os interessados devem procurar as Unidades de Sa√ļde para compor a lista de espera para os pr√≥ximos grupos. Quem tem a possibilidade de participar das reuni√Ķes durante o dia tamb√©m deve procurar as ESFs que far√£o grupos espec√≠ficos durante o hor√°rio de expediente da unidade.

Os grupos s√£o baseados no tratamento do Instituto Nacional de C√Ęncer ‚Äď INCA, que √© o √≥rg√£o do Minist√©rio da Sa√ļde respons√°vel pelo Programa Nacional de Controle do Tabagismo (PNCT) e pela articula√ß√£o da Rede de Tratamento do Tabagismo no SUS, em parceria com Estados e Munic√≠pios e Distrito Federal, que inclui psicoterapia, auriculoterapia, tratamento medicamentoso e tamb√©m, comportamental.

A equipe ressalta a import√Ęncia do projeto: ‚Äúal√©m de reduzir a incid√™ncia de problemas cardiovasculares, c√Ęncer de pulm√£o e tamb√©m outros tipos de c√Ęnceres, deixar de fumar melhora a qualidade de vida e principalmente a sociabilidade com familiares e amigos‚ÄĚ.

Conheça os riscos de continuar fumando

Segundo o INCA, o tabaco fumado em qualquer uma de suas formas causa cerca de 90% de todos os c√Ęnceres de pulm√£o e √© fator de risco significativo para acidentes c√©rebros-vasculares (AVC‚Äôs) e infartos agudos do mioc√°rdio. O tabagismo tamb√©m aumenta o risco dos seguintes c√Ęnceres: leucemia miel√≥ide aguda, c√Ęncer de bexiga, c√Ęncer de p√Ęncreas, c√Ęncer do colo uterino, c√Ęncer de es√īfago, c√Ęncer nos rins, c√Ęncer de laringe (cordas vocais), c√Ęncer de boca, c√Ęncer de faringe (pesco√ßo), c√Ęncer de est√īmago, entre outros.

Quem fuma sofre de dependência química, ou seja, é alguém que, ao tentar deixar de fumar, se defronta com grandes desconfortos físicos e psicológicos que trazem sofrimento, e que podem impor a necessidade de várias tentativas até que finalmente consiga abandonar o tabaco.

Tratamento

O atendimento em grupo buscar esclarecer que o ato de fumar est√° ligado √†s emo√ß√Ķes e que leva √† depend√™ncia, assim, o tratamento busca apresentar e ensinar novas formas de combater a ansiedade, por exemplo, sem a necessidade de fumar. O tratamento tamb√©m inclui o uso de medicamentos, que possuem um papel bem definido no processo de cessa√ß√£o do tabagismo.

Entender o que acontece com o tabagista e suas tentativas de parar de fumar √© fundamental para que se possa ter a real dimens√£o do problema. Portanto, se voc√™ quer parar de fumar, procure a unidade de sa√ļde mais pr√≥xima e participe de um grupo.