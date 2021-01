Começa em Mafra a campanha nacional de vacinação contra covid-19

498 doses representam 14% das doses necessárias. Com esse número serão imunizados 1/3 dos profissionais de saúde do município

“Esta vacina é a primeira dose de esperança para essa doença que tem ceifado tantas vidas”, essa frase da vice-prefeita de Mafra, Celina Dittrich Vieira, resume o sentimento de muitas pessoas em ralação à pandemia. Na manhã desta quarta-feira, 20, entre às 10 e 11 horas, na UPA de Mafra, foram imunizados os primeiros profissionais de saúde do município. Na presença do prefeito Emerson Maas, equipe da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde realizou a aplicação da primeira dose da vacina Sinovac. “Este é um ato de esperança para nossa sociedade. Não conseguimos todas as doses, mas pelo menos daremos prioridade àqueles que atendem os pacientes (suspeitos e confirmados para Covid-19). Todos são merecedores dessa primeira dose, mas nessa primeira fase, os da Saúde receberão, pois são os profissionais que estão salvando vidas”, declarou o prefeito Emerson Maas e completou “eu serei o último a tomar, somente quando todos os mafrense já estiverem imunizados que irei tomar a vacina”.

Vacina da esperança

Na UPA do Jardim América três profissionais da Saúde receberam a vacina, os técnicos de enfermagem Fernando Pilati e Daiane Pires dos Santos e o médico Samir Ahmad Mussa Júnior. Eles descreveram que apesar de nervosos, foi gratificante. Já no Hospital São Vicente de Paulo, foi a enfermeira Lucimara Kauva que recebeu a primeira vacina. Em seguida foi dada continuidade da vacinação nos demais profissionais pertencentes ao público-alvo desta fase.

Aspectos da vacina

Mafra recebeu pelo Governo Federal 498 doses da vacina Sinovac, as quais foram registradas e armazenadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Segundo a Vigilância Epidemiológica as doses recebidas não são suficientes para imunizar todas as pessoas da primeira etapa da Campanha, pois este quantitativo representa 14% das doses necessárias nesta primeira fase. Com as 498 doses serão imunizados 1/3 do total dos profissionais de saúde. “Por isso, neste momento precisamos cuidar de quem cuida, priorizando os profissionais com maior risco de infecção e serviços de saúde que não podem parar”, explicou a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Francesli Pereira.

De acordo com o planejamento operacional interno da Secretaria Municipal de Saúde, o público-alvo para estas doses é de profissionais que atuam em UTI, na Unidade de Emergência Covid/UPA, em atendimento clínico hospitalar Covid-19, profissionais de saúde com maior exposição ao risco de contaminação da Covid-19 e trabalhadores que atuam em instituições de longa permanência com contato direto com usuários-idosos e pessoas com deficiência. Os critérios estão baseados no cenário mafrense, nas orientações do Informe Técnico Campanha Nacional de Vacinação Contra Covid-19 de SC e deliberação CIB/SES.

Números do Centro de Atendimento Covid-19 Mafra (UPA)

Até o dia 19 de janeiro passaram pelo Centro de Atendimento covid-19 Mafra (UPA) 9711 pacientes e houve mais de 21 mil atendimentos (21487) da saúde realizados exclusivamente em atenção à Covid-19. Segundo boletim epidemiológico de 19 de janeiro, Mafra contabiliza 18 óbitos e mais de 2 mil casos confirmados.

Vale lembrar que mesmo com o início da vacinação em Mafra, as medidas não farmacológicas de prevenção devem prevalecer:

– Uso de máscara;

– Distanciamento físico de pelo menos 1,5 metro,

– Higienização frequente das mãos com água e sabão ou álcool 70%;

– Evitar aglomerações;

– Permanecer em isolamento respiratório domiciliar desde o primeiro dia de sintomas suspeitos de Covid-19. Procurar atenção médica para o diagnóstico correto e seguir a orientação recebida e apropriada para cada caso em sua individualidade. Não se automedicar;

– Manter os ambientes arejados e ventilados.