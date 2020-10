Comecinho de Vida realiza drive-thru em comemoração a Semana da Criança

O C.E.I.M. Comecinho de Vida Nathaan Alex Ramos realizou um drive-thru em comemoração a Semana da Criança. O evento foi realizado neste sábado (17), das 09h às 11h. A entrada foi pela Rua Nicolau Bley Neto, com a saída pela rua Bruno Ulmann.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

As crianças da educação recreação infantil e seus familiares foram convidados a participar do evento, que contou com a presença dos professores queridos, que entregaram um “pacotinho de Amor”. O evento também contou com a participação de personagens do Circo Social.

Todas as normas de distanciamento social, indicadas pelas autoridades de saúde, foram respeitadas.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -