Começou a contagem regressiva para as comemorações do aniversário de Mafra

A Mafra Fest acontece de 08 a 11 de setembro na Praça Ferroviário Miguel Bielecki

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Daqui a uma semana começam as comemorações para o aniversário de 105 anos de Mafra. Eventos de inauguração, shows de artistas e bandas locais, regionais e nacionais prometem levar entretenimento para toda população. Serão quatro dias dedicados a celebrar a data comemorativa que além de muita música, contará com área de gastronomia, exposição e venda de artesanato e área Kids. A concentração das atrações da Mafra Fest será na Praça Ferroviário Miguel Bielecki, no Centro.

No dia 08 a partir das 9 horas acontece a reinauguração da ESF Central e às 11 horas inauguração do CRAS Vila Ivete. Na parte da tarde, às 15 horas, culto ecumênico no local da festa e demais atrações. À noite show nacional gratuito, com Theodoro e Sampaio e Diego e Vitor Hugo. Nos demais dias seguem-se atrações com música pop, sertaneja, samba e de repertório nacional e internacional. (Vide programação abaixo)

Shows com ingresso

Nos dias 09 e 10 há os shows nacionais que dependem da aquisição de ingresso: meia-entrada (pista) ou inteira. Saiba o valor para pista, mesa, camorote a área VIP, AQUI. Os ingressos podem ser adquiridos nos seguintes pontos de venda:

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

– online mafrafest.ingressos.show

– Posto Susin – R. Felipe Schmidt, 576 – Centro I Baixada

– Madrugadão Conveniência – R. Sete de Setembro, 618 – Vila Buenos Aires

– AC Farma – R. Felipe Schmidt, 206 – Centro I Baixada

Confira a descrição dos tipos de ingresso

TIPO DE INGRESSO DESCRIÇÃO VALOR Área pista Dia 09 R$ 40,00 1º lote Área pista Dia 10 R$ 40,00 1º lote Área VIP Individual 1 dia R$ 70,00 Área VIP Passaporte 3 dias (08,09,10/09) R$ 180,00 1º lote Mesa 6 lugares 3 dias R$ 1.800,00 Camarote 12 pessoas 4 dias R$ 3.600,00

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO – 105 ANOS

07 DE SETEMBRO – QUARTA-FEIRA HORÁRIO ATRAÇÃO LOCAL 09:00 Desfile Cívico – parceria entre as prefeituras de Mafra e Rio Negro R. Dr. Vicente Machado – RN 11:00 XXVII APAE em Festa R. Florianópolis – Vila Ferroviária

08 DE SETEMBRO – QUINTA-FEIRA

HORÁRIO ATRAÇÃO LOCAL 09:00 Reinauguração da ESF Central S. Mal. Floriano Peixoto, s/n 11:00 Inauguração do CRAS Vila Ivete T. Capitão João Bley 15:00 Culto Ecumênico Palco alternativo 16:00 Artista local Palco alternativo 17:00 Artista local Palco alternativo 18:00 Artista local Palco alternativo 19:00 Abertura oficial Palco alternativo 20:00 Abertura com Paqueira e Seidel/ DJ Palco alternativo 22:00 Show nacional – Theodoro e Sampaio Palco principal – gratuito 02:00 Show nacional – Diego e Vitor Hugo Palco principal – gratuito

09 DE SETEMBRO – SEXTA-FEIRA HORÁRIO ATRAÇÃO LOCAL 18:00 Artista local Palco alternativo 19:00 Artista local Palco alternativo 20:00 Artista local Palco alternativo 21:00 Artista local Palco alternativo 22:00 Banda de abertura Palco principal 00:00 Show nacional – Marcos e Belluti Palco principal – aquisição de ingresso

10 DE SETEMBRO – SÁBADO HORÁRIO ATRAÇÃO LOCAL 15:00 Show de talentos – Assistência Social Palco alternativo 17:00 Artista local Palco alternativo 18:00 Artista local Palco alternativo 19:00 Artista local Palco alternativo 20:00 Artista local Palco alternativo 21:00 Animação com DJ Palco alternativo 23:00 Show nacional – Hugo Henrique Palco principal – aquisição de ingresso 01:00 Show nacional – Oba Oba Samba House Palco principal – aquisição de ingresso

11 DE SETEMBRO – DOMINGO HORÁRIO ATRAÇÃO LOCAL 09:30 Missa Palco alternativo 11:00 Artista local Palco alternativo 12:00 Artista local Palco alternativo 13:00 Artista local Palco alternativo 14:00 Circo Social Palco alternativo 15:00 Artista local Palco alternativo 16:00 Artista local Palco alternativo 18:00 Show Chê Lokedo Palco principal – gratuito 20:00 Show Banda New York Palco principal – gratuito

ATRAÇÕES PARA TODA FAMÍLIA