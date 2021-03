Começou em Mafra a vacinação para as pessoas com 65 a 69 anos

Idosos de 65 a 69 também já estão sendo vacinados, seguindo-se o sistema de agendamento pela ESF ou unidade de saúde a qual o idoso pertence

A Prefeitura de Mafra, alinhada às ações da Secretaria de Saúde de Mafra, está há mais de um ano está realizando uma força-tarefa no combate ao coronavírus. Medidas restritivas e medidas não farmacológicas foram tomadas e continuam em vigor. Fechando um ano, o município contabilizou mais de 3300 casos confirmados para Covid-19, com 36 óbitos registrados, sendo 14 deles ocorridos em março deste ano. A esperança veio em 19 de janeiro deste ano, quando chegaram as primeiras 498 doses da vacina. Até o dia 27 de março Mafra recebeu 7338 doses e já aplicou 5242, sendo 4416 da primeira e 826 da segunda dose.

Públicos-alvo da 1ª etapa

Os trabalhadores da saúde, idosos institucionalizados, pessoas com deficiência institucionalizadas, população indígena e idosos a partir de 69 anos estão sendo vacinados conforme escalonamento e cronograma da Saúde. Dando continuidade à vacinação, no último sábado, 27 de março, 160 profissionais da área da saúde foram chamados para tomar a vacina na Policlínica Municipal, conforme cadastramento. Vale lembrar que o pré-cadastro para estes profissionais pode ser feito acessandoAQUI. Os dados informados pelo profissional serão utilizados somente para isso, assegurando-se o sigilo das informações fornecidas.

Na semana passada idosos de 70 anos e mais começaram a ser vacinado pelas unidades de saúde sob forma de agendamento. Sábado houve vacinação na Policlínica e no interior do município, nas localidades de Leonel, Vila Souza, Bituvinha, Bituva Papuan, Rio da Areia do Meio, Rio da Areia de Cima, Rio da Areia de Baixo, Avencal do Meio e Espigão do Bugre. Até o dia 29 de março, 2996 idosos dessa faixa etária haviam recebido a vacina (1ª dose). E nesta segunda-feira, 29, idosos de 65 a 69 também já estão sendo vacinados, seguindo-se o sistema de agendamento pela ESF ou unidade de saúde a qual o idoso pertence. Para aqueles idosos que porventura não recebem agentes comunitários de saúde ou ainda de áreas descobertas, estes devem entrar em contato com a unidade de saúde de sua região e agendar o dia para ser vacinado.

Dicas gerais

Os critérios para vacinação seguem o Informe Técnico Campanha Nacional de Vacinação Contra Covid-19 de SC e deliberação CIB/SES. A Secretaria de Saúde de Mafra informa ainda que a ampliação para outras faixas etárias dependerá do recebimento de novas doses da vacina pelo Ministério da Saúde. Os dados atualizados sobre a vacinação contra Covid-19 em Mafra podem ser acessados no site oficial da Prefeitura no VACINÔMETRO.

Para esclarecimentos sobre cadastro, agendamento de vacina, ou demais informações sobre vacinação contra Covid-19, o idoso ou seu familiar pode entrar em contato com a equipe de saúde do seu ESF. Seguem os telefones abaixo:

ESF Augusta Vitória –984483531;

ESF Bela Vista do Sul – 3642-8678 e 984484650;

ESF CAIC – 3642-5586 e 984557082;

ESF Espigão do Bugre – 3643-5162 e 984548351;

ESF Faxinal – 3643-1008 e 984549625;

ESF Jardim América – 3642-9291 e 984550252;

ESF Restinga 3645 -1033 e 984362875;

ESF Saltinho do Canivete – 3643-7120 e 98448 3531;

ESF São Lourenço – 3642-8464 e 98455 0073

ESF Vila Nova – 3642-7124 e 84558095;

ESF Vista Alegre – 3642-8005 e 984550565;

ESF Butiá – 984482834;

ESF Central – 3641 5209 e 984362398.