Comissões se reúnem para avaliar projetos do executivo mafrense

Durante a reunião, os vereadores analisaram os projetos que autorizam o poder executivo a abrir crédito suplementar no orçamento público municipal do exercício de 2020

Durante esta semana, a comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização e a Comissão de Educação, Ciência, Comunicação, Cultura, Desporto, Saúde Pública e Assistência se reuniram para analisar dois projetos de lei de autoria do poder executivo de Mafra.

O presidente da comissão de Finanças Cirineu Corrêa Cardoso e o membro vereador Adilson Sabatke participaram do encontro. Já da comissão de Educação, a presidente Marise Valério Bráz de Oliveira e o membro vereador João Carlos Reiser.

Durante a reunião, os vereadores analisaram os projetos que autorizam o poder executivo a abrir crédito suplementar no orçamento público municipal do exercício de 2020. O projeto nº 19/20 é voltado para a Secretaria Municipal de Assistência Social, o qual amplia o orçamento em até R$ 260 mil devido aos gastos com a pandemia do novo coronavírus. Como a aquisição de kits de suplementação alimentar, higiene pessoal, pagamento de auxílio funeral, e passagens intermunicipais.

Já o projeto de lei nº 21/20 amplia o orçamento em até R$120 mil para Secretaria Municipal de Administração. Segundo a justificativa do projeto, a alteração orçamentária é necessária para adequar os empenhos das despesas inerentes ao termo de convenio que tem o objetivo de cooperação entre Mafra e Polícia Militar de Santa Catarina para aumentar o serviço de policiamento ostensivo.