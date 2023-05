Comitiva da FIESC visita Mafra

A cidade de Mafra, no Planalto Norte de Santa Catarina, recebeu nesta semana uma importante visita, da comitiva da FIESC – Federação das Indústrias de Santa Catarina. O presidente Mario Cezar de Aguiar e seus diretores visitaram as instalações do Sesi e Senai, além da prefeitura municipal e da empresa Kromberg & Schubert, que produz chicotes elétricos automotivos.

Durante a visita à prefeitura, a comitiva se reuniu com o prefeito Emerson Mass, com o secretário de desenvolvimento econômico, João Lázaro Ferreira, e com a secretária de educação, Jamine Henning, para fortalecer a parceria do Sesi e Senai com os projetos educacionais do município. O encontro foi uma oportunidade para discutir o desenvolvimento econômico e tecnológico da cidade.

Mafra tem se destacado como um importante polo industrial do estado de Santa Catarina, com empresas de diversos setores e um forte potencial para a inovação. Por isso, a parceria entre a FIESC, Sesi, Senai e a prefeitura é fundamental para o fortalecimento da economia local e para a formação de mão de obra qualificada.

A visita da comitiva da FIESC também foi uma oportunidade para reforçar a importância da integração entre as entidades e a prefeitura, que devem trabalhar juntas em prol do desenvolvimento da cidade. Com uma gestão eficiente e o incentivo à inovação e à qualificação profissional, Mafra tem tudo para se consolidar ainda mais como um polo industrial de destaque no estado.