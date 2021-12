Como fica o atendimento nas unidades de saúde de Mafra na semana de 20 a 31 de dezembro

A Secretaria Municipal de Saúde, visando manter o atendimento ao usuário do SUS durante o período de festas de final de ano, vai centralizar o atendimento na ESF Central/Policlínica Municipal. Para tanto, vai dispor de uma equipe reforçada para atendimento.

Nos dias 20, 21, 22, 27, 28 e 29 de dezembro, das 7 às 16 horas, poderão ser realizadas consultas, entrega de medicamentos, procedimentos como curativos, além de vacinação e serviços odontológicos.

Vale destacar que a UPA – Unidade de Pronto Atendimento – no Jardim América, fica aberta 24 horas e contará neste período de festas com reforço no quadro de médicos para suprir as possíveis demandas.

2022

A partir de 03 de janeiro de 2022 todas as ESFs voltam ao funcionamento normal, de segunda à sexta-feira, das 8 às 16 horas. Lembrando que as ESfs Caic, Central, Restinga e Vila Nova tem horário estendido até às 20 horas.

