COMTUR de Mafra completa 20 anos

Na noite da última quarta-feira 24, no Susin Hotel aconteceu o evento comemorativo dos 20 anos de atividades do Conselho Municipal de Turismo de Mafra (COMTUR). O Conselho foi criado em 04 de novembro de 1998, pela lei municipal nº 2.299, com o objetivo de promover a participação da comunidade local na promoção do turismo. Composto por representantes de diversas entidades públicas e privadas do setor turístico.

O evento contou com a presença de autoridades, amigos, talentos e empreendedores do turismo mafrense, que se reuniram para celebrar as atividades desenvolvidas pelo Conselho e destacar os potenciais turísticos do município de Mafra. A presidente do Conselho falou sobre as potencialidades turísticas locais, destacando a gastronomia, o artesanato, os grupos folclóricos étnicos, o turismo rural e o turismo científico que vem atraindo visitantes de várias regiões do estado de Santa Catarina e de outros estados. Falou ainda da importância do poder público e privado trabalharem juntos na promoção do turismo e enalteceu o trabalho da atual gestão municipal na realização de obras e eventos, citando a Festa das Etnias, que foi de encontro com a valorização e promoção da cultura local.

Durante o evento o Conselho de Turismo homenageou entidades e personalidades que contribuem significativamente para o desenvolvimento do turismo na cidade de Mafra, fazendo a entrega do bóton “Amigo do Turismo”, alusivo aos 20 anos do Conselho de Turismo. Homenageados da noite:

– Infraestrutura turística – hotéis de Mafra: Hotel Susin, Hotel Alyss e Hotel Emacite Flex.

– Potencialidades turísticas: Centro Paleontológico da UnC/Mafra, artesanato Arte Palha, Grupo Folclórico Ucraniano “Vesná”, Grupo Folclórico Alemão “Trier” e Grupo Folclórico “Bucovinos”.

– Turismo Rural e seus incentivadores: Recanto Machado, Apiários Sauer, Sítio Tri- Gêmeos, Pesque e Pague Paraíso, Epagri, Coarpa, SICOOB e Viação Ello.

– A imprensa: Jornal Gazeta de Riomafra, Jornal Diário de Rio Mafra, Rádios São José AM e Nova Era FM.

– Personalidades que contribuíram para o fortalecimento do COMTUR: sra. Aglaé Lazzari Leite Bastos – Primeira presidente do Conselho de Turismo, Eliane Gutstein – Membro Fundadora e sr. Carlos Shmieguel – assessor Jurídico do COMTUR.

РMembros que comp̵em o Conselho Municipal de Turismo de Mafra.

O Conselho de Turismo enalteceu o trabalho realizado pelos homenageados da noite e reforçou o grande potencial que Mafra apresenta para o desenvolvimento do Turismo. O Prefeito Wellington Bielecki, um dos homenageados da noite, parabenizou o trabalho realizado pelo Comtur ao longo desses 20 anos e falou das peculiaridades turísticas de Mafra, destacando a diversidade cultural e a hospitalidade do povo mafrense. Para finalizar o evento com belíssimas apresentações do grupo Folclórico Ucraniano “Vesná” e Grupo Folclórico Alemão “Trier”.