Comunidade do São Lourenço faz reivindicações ao executivo mafrense

Os moradores do São Lourenço em Mafra estão organizando em favor de medidas que contribuam para o desenvolvimento da localidade e da sua comunidade. Eles já realizaram protestos no bairro cobrando a pavimentação da principal via do bairro entre outras ações.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Um destas ações é o levantamento das demais necessidades da comunidade com o objetivo de formar um canal de diálogo entre a população e o poder público na tentativa de obterem respostas rápidas garantido assim os seus direitos como cidadãos.

No momento eles estão solicitando a Prefeitura de Mafra alterações dos horários de ônibus da linha São Lourenço. Pedem ao executivo municipal que sejam criados horários no período da noite, onde segundo eles sem o transporte coletivo neste período grande parte da população encontra dificuldades de se locomoverem ao centro da cidade, para outras localidades do município, para escolas e universidade.