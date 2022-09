Comunidade mafrense volta a contar com os serviços da ESF Central

Dia 08 de setembro, durante as comemorações do aniversário, Mafra reinaugura ESF que recebe o nome de Rosane Paulino Riesenberg, enfermeira que se dedicou à causa da saúde, inclusão social e empoderamento da mulher

A Estratégia Saúde da Família (ESF) “Rosane Paulino Riesenberg”, ESF Central, foi reinaugurada na manhã de quinta-feira, 08, dia em que o município completa 105 anos. A solenidade contou com a presença do prefeito Emerson Maas, acompanhado do Secretário Municipal de Saúde, Plinio Saldanha, de vereadores, além dos demais membros do Executivo mafrense, servidores públicos que irão atuar na ESF e pessoas da comunidade.

O prefeito falou ao público presente sobre a reabertura da sede e a satisfação em entregar uma obra dessa dimensão que conta com salas e equipamentos novos, além de espaço destinado às crianças (espaço kids) e da emoção em homenagear a ESF com o nome de uma enfermeira atuante em prol da saúde feminina. “É um privilégio entregar essa EFS, que vai acolher toda nossa população. Ainda mais que recebe o nome essa pessoa que não media esforços para bem atender a todos. Assim como Rosane Paulino Reisenberg, a ESF vai trazer alegria e esperança para todos”, declarou, lembrando ainda do esforço de toda equipe do Executivo Municipal diretamente envolvia como engenheiros, servidores da saúde e demais profissionais. “Vocês fazem a diferença na vida da população, e cada dia mais buscamos uma melhor qualidade de vida para todos”.

Já o secretário de saúde destacou o processo de humanização da saúde e a igualdade de atendimento em todos os setores, além do esforço coletivo da Administração Municipal em entregar um amplo espaço, com oferta de serviços de saúde. “É mais uma ação que irá fortalecer a saúde das pessoas da região, com atendimento médico e odontológico. Estamos entregando uma estrutura exemplar com equipe médica e técnica”, disse. Emocionado, fez um reconhecimento a sua equipe de trabalho. “Vocês são grandes e estão fazendo acontecer. Meu reconhecimento a vocês e ao prefeito. Obrigado por entregar esta ESF à população que tanto precisa”.

O presidente da Câmara Municipal, Vanderlei Peters, acrescentou que é uma honra inaugurar esta unidade. “Parabéns a toda equipe e em se tratando de saúde e educação, Mafra está em boas mãos. Quando Executivo e Legislativo andam juntos, quem ganha é a nossa querida Mafra”, destacou o vereador, que enalteceu ainda o trabalho da homenageada.

Benção e descerramento

Para abençoar a ESF, o pastor Adonias Monteiro e o Padre Pedro Rodrigues de Bastos leram trechos da Bíblia e abençoaram a nova unidade de saúde. Em seguida, em meio a muita emoção, para dar como inaugurada a ESF, foi descerrada a placa, na presença de autoridades e dos familiares de Rosane Paulino Riesenberg.

Estrutura

Com área de 631m², a ESF passou por reformas totalizando investimentosem obras de R$ 552.975,54incluindo aquisição de materiais de construção, mão de obra (pintura e de pedreiro). Outros investimentos somam o total de R$ 554 mil para aquisição de material permanente, equipamentos, mobiliário; aquisição de projeto e execução de estrutura e equipamentos para Rede de Dados.

A unidade é composta por sala de exame preventivo, sala de vacina, três consultórios de enfermagem, três consultórios médicos, consultório odontológico, duas salas de triagem – sendo completa e adaptada com espaço infantil – sala de procedimentos, uma central de esterilização com todos os equipamentos adaptados, sala de inalação, sala de reuniões, sala de apoio de grupos – NASF/Vigilância Epidemiológica e recepção com área para crianças (espaço kids). A unidade conta também com sistemas de monitoramento (câmeras) e sistema de climatização.

Funcionamento da ESF Central

A partir do dia 12 de setembro a ESF Central volta a atender normalmente os seus usuários, de segunda à sexta-feira, das 7 às 20 horas. Informações pelo telefone: (47) 99153-2991.

Entrega de motoneta

Na ocasião, o prefeito entregou à s agentes de endemias uma motoneta zero km no valor de R$ 15.989,00, adquirida via Processo Licitatório – Pregão número: 081/2022, a qual será utilizada para o trabalho. Atualmente o Programa de Endemias da Vigilância Epidemiológica conta com 186 armadilhas e 38 pontos estratégicos para controle do vetor do mosquito da dengue (Aedes aegypti), sendo que as armadilhas são visitadas a cada sete dias e os pontos estratégicos a cada 15 dias. “Com o aumento de áreas urbanizadas no município, esses números de armadilhas irão aumentar e sem a moto se tornaria inviável a visita de todas semanalmente como preconiza o programa”, explicou a diretora de saúde. As agentes agora contam também com cinco tablets no valor de R$ 12.500,00 adquiridos via licitação Consórcio Cincatarina para registro fotográfico e comunicação com os demais profissionais da saúde e para receber denúncias e anotações do trabalho de campo.

Frota renovada

Outro destaque da manhã foi a apresentação de parte da frota de veículos para Saúde de Mafra. Foram recebidos 11 carros – FIAT MOBI LIKE 1.0 que servirão para as ESFs em serviços como locomoção e TFD. Ainda resta receber mais 10 veículos, conforme consta no processo licitatório: Pregão Eletrônico nº 007/2022 – Processo nº 025/2022.