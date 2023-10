Concerto da Orquestra Filarmônica SCAR foi sucesso em Mafra

Auditório lotado em plena segunda-feira, com a população aplaudindo em pé as apresentações da Orquestra Filarmônica SCAR, de Jaraguá do Sul, que fez em Mafra a penúltima apresentação de sua turnê “Brasilidades”. Com formação completa, os músicos foram conduzidos sob a regência do Maestro  Jorge A. Scheffer  e a orquestra encantou  com apresentações de Villa-Lobos, com sua Bachianas Brasileiras nº 5 e Choro nº 2 e outras, além de música de Gilberto Gil e outros ritmos, como capoeira e fandango, maracatu e baião, adaptados para instrumentos.

O encerramento contou com apresentação de carinhoso, acompanhado pela cantora mirim mafrense Sofia Bramorski e pelo coral formado pela plateia mafrense. O maestro agradeceu a receptividade local e o empenho do executivo municipal em trazer mais cultura para a população. “Parabéns pelo apoio à nossa orquestra e à cultura”.

O Prefeito Emerson Maas agradeceu a presença de todos e destacou a intenção do executivo em resgatar a identidade, a história e a cultura mafrense. Disse que pretende trazer muitos eventos como esse e também outras diferentes atrações culturais para a cidade. “Estamos trabalhando cada vez mais para fortalecer a cultura de nosso município. Reativamos o conselho municipal e estamos fazendo o levantamento histórico da cidade, reescrevendo toda a história do município. Sabemos que só teremos sucesso com a participação de todos os mafrenses”, finalizou.