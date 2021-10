Concluída a etapa municipal da IV Conferência Nacional de Educação

O tema da CONAE é “Inclusão, Equidade e Qualidade: compromisso com o futuro da educação brasileira”

Nesta terça-feira, 26, aconteceu a conclusão da etapa municipal da IV Conferência Nacional de Educação (CONAE) realizada no auditório do CEDUP com representantes de todas as escolas estaduais, municipais, sem fins lucrativos e universidade. Foram discutidos três eixos temáticos sendo eles “O PNE 2024-2034: avaliação das diretrizes e metas (EIXO 1); Uma escola para o futuro: Tecnologia e conectividade a serviço da Educação (EIXO 2); Criação do SNE: avaliação da legislação inerente, proposta modelo”.

A Secretaria Municipal de Educação fez a junção de todos os eixos debatidos a fim de que as conclusões sejam levadas às próximas etapas. As propostas elencadas serão apresentadas nas CONAEs Regionais, em novembro. Já no ano que vem em abril acontece a IV CONAE/SC 2021-2022 e em novembro a IV CONAE 2022 FNE.

CONAE na prática

A Conferência Nacional de Educação – CONAE é um espaço democrático aberto pelo Poder Público para que todos possam participar do desenvolvimento da Educação Nacional. Por meio da CONAE 2022, o FNE e o Ministério da Educação – MEC buscam garantir a melhoria contínua da qualidade da Educação brasileira, com referência social. “Esse princípio levou à construção de uma conferência que provocasse o debate em questões que já conhecemos há algum tempo, mas que afloraram, com grande intensidade nesses tempos de pandemia, comprometendo o aprimoramento dos processos de ensino-aprendizagem e, por consequência, a garantia de um Padrão Nacional de Qualidade da Educação”, explicou a secretária da pasta, Jamine Henning.

O tema da CONAE 2022 é “Inclusão, Equidade e Qualidade: compromisso com o futuro da educação brasileira”, um tema que a Educação de Mafra já vem trabalhando ao longo dos anos com seus alunos.