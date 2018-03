Concluída a reforma da ponte do Rio da Lança em Mafra

A prefeitura de Mafra por meio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos concluiu a reforma parcial da ponte de madeira do Km 9 sobre o Rio da Lança, com extensão de 12 metros. Vale lembrar que a entrega da obra aconteceu antes do prazo previsto, em menos de 15 dias. Esta semana equipe da Secretaria iniciou a reforma da ponte no Campo São Lourenço conhecida como ponte do Novo Rumo, com extensão de 5 metros. Esta ponte irá viabilizar o transporte da colheita da região. Os serviços de melhorias são realizados periodicamente no interior do município, visando à manutenção e conservação de pontes, bueiros e estradas.

Serviço

