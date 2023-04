Concluída reconstrução da ponte da localidade de Butiá dos Tabordas

A Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Mafra concluiu nesta sexta-feira, 28 de abril, a reconstrução da ponte da localidade de Butiá dos Tabordas, liberando o trânsito no local. A ponte sobre o rio Butiá, de 11 metros de comprimento, foi totalmente refeita em madeira utilizando recursos próprios do Município. Ela teve ainda as cabeceiras melhoradas e empedradas.

Segundo o Prefeito Emerson Maas, o trabalho da Secretaria de Obras está sendo contínuo na recuperação de estradas do interior, bem como na manutenção das pontes de madeiras existentes no meio rural. Quanto às pontes, explicou que vem gestionando junto à Defesa Civil do Estado, a substituição do maior número possível das de madeira pelas de concreto.