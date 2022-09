Concurso Aluno + Primavera está com inscrições abertas

Compartilhar no Facebook

Estão abertas as inscrições para o concurso Aluno + Primavera, que consiste na confecção de flores, utilizando qualquer material, preferencialmente recicláveis. O concurso é destinado aos alunos matriculados no Ensino Fundamental ou Médio, no município de Mafra. A realização é da Prefeitura Municipal de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura.

O concurso trata sobre Expressão e Arte Plástica, manifestada através da confecção de Flores, no tamanho padrão de 30x30cm. Os alunos que tiverem interesse poderão se inscrever até dia 21 de setembro e concorrer ao título Aluno + Primavera. Os 5 primeiros colocados receberão premiação .

Como se inscrever

Poderão se inscrever alunos regularmente matriculados em Mafra, Santa Catarina, cursando ensino Fundamental I; Fundamental II ou Ensino Médio, até 21 de setembro de 2022. As inscrições serão feitas diretamente na sede da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura (Av. Cel. José Severiano Maia, 441).

Para tanto, os candidatos deverão preencher formulário físico, anexar fotocópia do comprovante de escolaridade, comprovante de matrícula ou outro que comprove vínculo estudantil com a escola.

Os trabalhos serão avaliados pelos critérios de estética, criatividade, inovação, sustentabilidade e Identidade do município (do turismo, dos símbolos, da cultura, da educação, etc…).

Expressão artística

O concurso Aluno + Primavera tem por objetivo eleger os cinco melhores candidatos para representar o município de Mafra, através de sua expressão artística em forma de flor.

O regulamento completo pode ser acessado na página da Prefeitura de Mafra, www.mafra.sc.gov.br, pelo link https://bit.ly/FestivaldaPrimaveraMfa