Concurso de fotografia, gastronomia e mascote “IG Erva-Mate do Planalto Norte Catarinense” tem inscrições abertas até o dia 30

O concurso é válido para todos os alunos das escolas municipais, estaduais e particulares dos municípios com maior parte da área pertencente ao território delimitado do Planalto Norte Catarinense

Com o objetivo de trabalhar o território do Planalto Norte Catarinense como tema central, além de outros subtemas como a erva-mate, para sensibilizar os participantes da riqueza do território onde vivem, a MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), Epagri (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina), ASPROMATE (Associação dos Produtores de Erva-Mate do Planalto Norte Catarinense), SINDIMATE SC (Sindicato das Indústrias do Mate no Estado de Santa Catarina) realizam o concurso de fotografia, gastronomia e mascote “IG Erva-Mate do Planalto Norte Catarinense”. Ainda apoiam o evento as prefeituras municipais, Cooperativa dos Produtores de Mate de Campo Alegre e a Universidade do Contestado (UNC).

QUEM PODE PARTICIPAR

De acordo com o regulamento, são três categorias: fotografia, gastronomia e mascote. Para o concurso de fotografia podem participar apenas alunos matriculados do 6º ao 9º ano. Para o concurso de gastronomia alunos matriculados do 1º ao 4º ano e para o concurso do desenho alunos matriculados no 5º ano. Todos dos municípios do Planalto Norte Catarinense: Bela Vista do Toldo, Calmon, Campo Alegre, Canoinhas, Irineópolis, Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Matos Costa, Monte Castelo, Papanduva, Porto União, Rio Negrinho, Santa Terezinha, São Bento do Sul, Timbó Grande, Três Barras, Santa Cecilia e Lebon Regis.

FOTOS, COMIDA, BEBIDA E DESENHO

O concurso de fotografia é composto de três categorias: fotos históricas, fotos do território e fotos relacionadas à erva-mate. Na gastronomia há duas categorias: comidas e bebidas. As receitas, tanto de comida como de bebida, precisam ter em sua composição a erva-mate. Este tema valoriza a imaginação e o produto final é a imagem (desenho) de uma mascote e seu nome, que estejam relacionados com o território e a erva-mate.

PREMIAÇÃO

Segundo os idealizadores do concurso, as fotografias e receitas selecionadas irão compor livros que serão publicados no ano de 2019 e o vencedor do concurso de mascote terá um boneco reproduzido com sua criação.

Além disso, o vencedor da Categoria fotos históricas: hospedagem (all incluse) durante final de semana (sexta a domingo) no Resort Costão do Santinho, localizado em Florianópolis (SC). E os vencedores das demais categorias ganharão uma Hospedagem durante final de semana (sexta a domingo) em apartamento de frente para o mar na Praia do Santinho, em Florianópolis (SC). Condomínio conta com piscina aquecida e saunas.

INSCRIÇÕES

Para as três modalidades do concurso, as inscrições devem ser feitas e preenchidas através do site: http://ciram.epagri.sc.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2941&Itemid=778 dentro do prazo entre 01 e 30 de setembro, e devem seguir as normas dispostas no regulamento disposto no mesmo endereço.

Mais informações podem ser obtidas através do telefone: (48) 3665-5157, e-mail: denilson@epagri.sc.gov.br ou pelo site.