Concurso de poesia do CEMMA revela talentos

A noite da última quarta-feira, dia 26, revelou novos talentos e muita criatividade entre os alunos do Centro de Educação do Município de Mafra (CEMMA), durante o concurso de poesias “Diga lá um poema…”, quando 14 finalistas apresentaram suas obras. O concurso faz parte do projeto “Formando Leitores” e teve como tema o meio ambiente e contou com a participação de cerca de 100 alunos do 5º ao 9º ano. Foram vencedores foram Vitor Ambrosi Jaroszevski, da 6ª série 5, primeiro lugar na Categoria 1 (alunos de 5º e 6º anos) e Gabriella Eduarda Holtz, da 7ª 4, primeiro lugar na Categoria 2 (alunos de 7º, 8º e 9º anos).

Para avaliação dos candidatos, os jurados levaram em consideração critérios como desempenho corporal, desenvoltura oral, criatividade na apresentação escrita, coerência com o tema proposto e exploração de recursos poéticos. Cada participante declamou sua poesia para uma plateia de alunos, professores e familiares. Após as apresentações, o grupo de teatro da escola, liderado pela professora Raquel Regina Rosa Buch encenou a peça “A Natureza e a Poluição”. Todos os concorrentes receberam prêmios de participação e os vencedores receberam vale compras no valor de R$ 150,00.

O objetivo do concurso foi desenvolver o gosto pela literatura, aliando o tema do meio ambiente. Segundo a gestora da escola, Marilei Coutinho, foi uma noite de encantos, com produtividade, criatividade, originalidade e muito talento envolvido. “Agradecemos a participação dos alunos inscritos, as famílias que incentivaram e estiveram presentes; aos professores e alunos pela linda apresentação teatral, a toda equipe envolvida e aos jurados”, declarou.