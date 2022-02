Concurso Público: 89 novos servidores foram efetivados em Mafra na sexta-feira

Compartilhar no Facebook

A manhã da última sexta-feira (04) foi de emoção para a área da educação de Mafra. No auditório da Amplanorte, com a presença do prefeito Emerson Maas, da vice-prefeita Celina Dittrich Vieira e da secretária municipal de educação, esporte e cultura, Jamine Emmanuelle Henning, 89 novos servidores assinaram suas nomeações para comporem o quadro funcional de servidores efetivos.

Eles foram aprovados no concurso público que abriu vagas para os cargos de professor de artes, de ciências, educação física, de Educação Infantil e Ensino Fundamental l – 1º e 5º ano, ensino religioso, geografia, história, inglês, língua portuguesa, matemática, música, práticas zootécnicas, práticas agrícolas gerenciais e industriais. Também para os cargos de agente educacional, profissional da educação infantil e monitor.

O Concurso Público Edital nº 001/2020 foi destinado ao provimento de vagas no quadro de servidores públicos do município de Mafra.

Os novos servidores já começam a trabalhar efetivamente nesta segunda-feira.

