Concurso público da Celesc possui vagas para Mafra

Estão abertas as inscrições para o concurso público da Celesc, com oportunidades para diversas cidades do estado. São 49 vagas disponíveis: 16 para cargos de nível médio, 16 para cargos de nível técnico e 17 para cargos de nível superior. Do total, 20% das posições serão disponibilizadas a pessoas com deficiência (PcD). A previsão é que os primeiros concursados sejam chamados já a partir de maio deste ano. Os demais aprovados irão compor cadastro de reserva e poderão ser acionados à medida que for identificada a necessidade. Os salários iniciais variam de R$ 1.106,40 a R$ 4.365,06, além de benefícios como plano de saúde, auxílio creche/babá, auxílio estudante, vale-alimentação e plano de previdência.

As inscrições podem ser realizadas no site 2018celesc.fepese.org.br (onde também está disponível o edital), até o dia 9 de fevereiro, ao custo de R$ 90 para candidatos a cargos de nível médio, R$ 110 para cargos de nível técnico e R$ 130 para cargos de nível universitário. A prova está marcada para o dia 4 de março e será aplicada em Chapecó, Criciúma, Grande Florianópolis, Joinville e Lages.

Confira na tabela abaixo o quadro com os cargos disponíveis e suas respectivas exigências:

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO CARGO Escolaridade exigida Especialidade/Formação ATENDENTE COMERCIAL Ensino médio Sem especialidade ELETRICISTA Ensino médio Sem especialidade TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO Ensino médio Técnico Técnico em Segurança do trabalho TÉCNICO INDUSTRIAL – Edificações Ensino médio Técnico Técnico em Edificações TÉCNICO INDUSTRIAL – Eletrotécnica Ensino médio Técnico Técnico em Eletrotécnica TÉCNICO INDUSTRIAL – Mecânica Ensino médio Técnico Técnico em Mecânica TÉCNICO INDUSTRIAL – Telecomunicações Ensino médio Técnico Técnico em Telecomunicações CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR CARGO/Posição Escolaridade exigida Especialidade/Formação (Reconhecida pelo Ministério da Educação) ADMINISTRADOR Graduação Administração ADVOGADO Graduação Direito ANALISTA DE NÍVEL SUPERIOR – Psicólogo Pós-Graduação Ensino Superior em Psicologia com Especialização em Psicologia Organizacional ou Gestão de Pessoas ANALISTA DE SISTEMAS Graduação Ciências da Computação, Sistemas de Informação ou Engenharia da Computação. ASSISTENTE SOCIAL Graduação Serviço Social CONTADOR Graduação Ciências Contábeis ECONOMISTA Graduação Ciências Econômicas ENGENHEIRO – Eng. Ambiental Graduação Engenharia Sanitarista Ambiental ou Engenharia Ambiental ENGENHEIRO – Eng. Civil Graduação Engenharia Civil ENGENHEIRO – Eng. De Agrimensura Graduação Engenharia de Agrimensura ENGENHEIRO – Eng. De Produção Elétrica Graduação Engenharia de produção elétrica ENGENHEIRO – Eng. De Segurança do Trabalho Pós-Graduação Ensino Superior em Engenharia com Especialização em Segurança do Trabalho ENGENHEIRO – Eng. De Telecomunicações Graduação Engenharia de Telecomunicações ENGENHEIRO – Eng. Elétrica Graduação Engenharia Elétrica ENGENHEIRO – Eng.  Florestal Graduação Engenharia Florestal ENGENHEIRO – Eng. Mecânica Graduação Engenharia Mecânica MÉDICO – Medicina do Trabalho Pós-Graduação ou Graduação com Residência Ensino Superior em Medicina e certificado de registro da especialidade em Medicina do Trabalho no CRM