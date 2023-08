Concurso que escolherá Rainha dos 106 anos de Mafra tem 12 candidatas

Compartilhar no Facebook

Concorrentes têm entre 18 e 26 anos e irão representar na passarela o carisma e a beleza da jovem mulher mafrense, nesta sexta-feira

O concurso para escolha da Rainha dos 106 anos de Mafra vai contar este ano com 12 candidatas entre 18 e 26 anos. Elas entrarão na passarela, nesta sexta-feira, 11, às 20 horas, no London Club, representando o município e serão avaliadas quanto à  simpatia, beleza, postura corporal, desenvoltura na passarela e habilidade de comunicação. A torcida organizada também contará pontos para a candidata. Após a coroação da rainha e princesas, haverá baile.

Na noite de ontem, dia 10, todas as candidatas foram convidadas a posarem para foto, porém apenas cinco compareceram. As fotos podem ser conferidas no link , do site oficial da Prefeitura de Mafra.

Torcida

Toda população está convidada a torcer por suas candidatas e a prestigiar o evento que é uma realização da Prefeitura de Mafra/Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo e conta ainda com o apoio de empresas locais.

Escolha da Rainha dos 106 anos de Mafra

Data: 11 de agosto – Sexta-feira

Horário: 20 horas

Local:Â London Club

Ingressos: convites antecipados podem ser retirados até às 17 horas de hoje (11.08) na Casa da Cultura de Mafra – na Rua Felipe Schmidt, 494, Centro. O convite deve ser trocado por 1kg de alimento não perecível.