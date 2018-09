Condor inaugura primeiro hipermercado de Mafra

Com um investimento de R$ 40 milhões, o Hiper Condor Mafra vai gerar a sua própria energia em uma usina solar com 1.730 painéis fotovoltaicos instalados na cobertura da loja. A tecnologia será a responsável pela geração anual de 754.488 KWh, o equivalente para abastecer 315 residências. A usina ainda evita a emissão de 530 toneladas de CO2 por ano, o que equivale ao plantio de 3.245 árvores. A inauguração acontece nesta quinta-feira, dia 20 de setembro, às 8h, com um café da manhã para clientes, fornecedores, autoridades e imprensa.

O empreendimento será o primeiro hipermercado da cidade e vai gerar 230 novos postos de trabalho. “Mafra é mais uma cidade de Santa Catarina a receber uma loja do Condor, a escolhemos para atender aos mafrenses e também aos municípios de Rio Negro, Rio Negrinho, Papanduva, Três Barras, Campo do Tenente, Itaiópolis, municípios vizinhos que estão muito próximos ao hiper”, afirma o presidente do Condor, Pedro Joanir Zonta.

O hipermercado terá 4 mil m², 21 checkouts e um mix completo com 20 mil itens, cuidadosamente selecionados para atender aos hábitos de compra dos consumidores locais. Os clientes vão contar ainda com uma galeria com 12 lojas de apoio, entre lotérica, farmácia, comércio de calçados, O Boticário, moda feminina, comércio de joias, loja de produtos naturais e acessórios para celular. A loja também vai oferecer uma praça de alimentação com um restaurante com comida oriental, outro com comida brasileira, uma hamburgueria e uma cafeteria, além de um estacionamento coberto e descoberto com capacidade para 3 mil vagas rotativas.

“Identificamos a demanda por uma loja neste padrão e entregaremos à população um verdadeiro centro de compras e uma opção de lazer, que vai proporcionar momentos agradáveis em família, além de muita economia aos nossos clientes”, disse Zonta.

Os departamentos da nova loja foram organizados seguindo o conceito de Gerenciamento por Categorias, que de maneira inteligente e harmoniosa cria um ambiente de compras eficiente e prático. O hiper terá um setor de eletroeletrônicos, bazar, têxtil, mercearia, hortifruti, açougue com cortes especiais, padaria e confeitaria, fiambreria e adega com grande variedade de rótulos nacionais e importados.

Um dos destaques fica por conta da comunicação visual, que utiliza uma harmonização de cores e elementos para facilitar as compras e ajudar o cliente a encontrar o setor que precisa logo ao entrar na loja.

Os clientes já serão impactados pela beleza da loja ainda na fachada, que vai contar com um projeto arquitetônico moderno e elegante, projetado por Dinnies & Felix Arquitetura.

SUSTENTABILIDADE

Além da usina solar, implantada pela Domínio Solar, a loja possui outras diversas tecnologias sustentáveis, como a instalação de lâmpadas LED em 100% do estabelecimento, que além de serem mais econômicas, duram três vezes mais, reduzem em 50% o consumo de energia elétrica e o descarte no meio ambiente. Outra solução que economiza energia elétrica é o sistema de iluminação dimerizável, que ajusta a intensidade luminosa de acordo com a luz natural. Também serão instalados na cobertura do estabelecimento os domus prismáticos, que filtram os raios ultravioletas em até 98% e permitem a entrada da luz externa no ambiente.

O consumo de energia é ainda mais reduzido com a instalação de portas nos balcões de congelados e refrigerados, implantados pela Eletrofrio, que além de manterem os produtos bem conservados, também reduzem em até 60% a carga térmica. Já para preservar a camada de ozônio, será utilizado o CO2 no setor de congelados, um gás refrigerante 100% natural que não agride a natureza e não provoca o efeito estufa. O setor de refrigerados utiliza o Glicool, inofensivo à camada de ozônio e que reduz em até 90% os gases poluentes.

Ainda pensando no meio ambiente, a loja vai contar com um sistema de captação da água da chuva, que será utilizada na irrigação de jardins, descarga de sanitários e limpeza de pisos.

CONDOR SUPER CENTER

A rede é presidida por seu fundador Pedro Joanir Zonta, que em 1974 adquiriu um pequeno mercado de 110m² no bairro Pinheirinho, em Curitiba, e iniciou suas atividades com cinco funcionários. Em 1998, com a venda da principal rede de supermercados do Paraná para um grupo estrangeiro, Joanir Zonta viu a oportunidade para consolidar-se no mercado. Ele tinha dois caminhos: ceder ao assédio das redes estrangeiras e vender a empresa ou aproveitar e conquistar os consumidores descontentes com a nova forma de operação. A opção foi modernizar as lojas, informatizar a empresa e adotar práticas inovadoras de gestão e marketing, conquistando assim os “órfãos” daquela que tinha deixado de ser a rede dos paranaenses. A expansão da empresa de forma planejada, com recursos próprios e do BNDES, e o constante treinamento de seus colaboradores foram fundamentais para esta consolidação.

Para Zonta, um dos fatores que diferencia a empresa das demais em um mercado em que todos apostam em preço baixo, qualidade e atendimento, é estar com o discurso alinhado à ação: “Um comportamento comum em vários segmentos é que muitos anunciam que têm o menor preço, melhor qualidade e atendimento, mas o consumidor não encontra isso na prática. Tem que saber aliar preço e qualidade”.

Ricardo Zonta, seu filho cada vez mais atuante na gestão da rede e que atualmente ocupa o cargo de vice-presidente da empresa, complementa: “O compromisso que o Condor mantém é o de ajudar o consumidor a economizar, oferecendo produtos de qualidade, um mix amplo, ofertas que contribuam para o orçamento familiar e colaboradores constantemente treinados para oferecer o melhor atendimento, ou seja, estar sempre de mãos dadas com o nosso cliente”.

Com esta inauguração, a rede passa a contar com 48 lojas, entre super e hipermercados, em 17 cidades do Paraná, localizadas em Curitiba e Região Metropolitana, litoral, Campos Gerais, Norte do estado e, em Santa Catarina, na cidade de Joinville e, agora, em Mafra. A rede conta ainda com uma central de distribuição com mais de 70 mil m² em Curitiba, responsável pelo abastecimento diário das lojas da rede.

Com mais de 12 mil colaboradores diretos, atende mensalmente a mais de 4 milhões de clientes em suas lojas.

SERVIÇO

O Hiper Condor Mafra está localizado na avenida prefeito Frederico Heyse, 1000 Mafra-SC, e seu horário de atendimento é das 8h às 21h de segunda-feira a sábado e das 8h às 20h nos domingos e feriados.