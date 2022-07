Confira a programação do Festival de Inverno de Mafra

Compartilhar no Facebook

As tendas já foram montadas e os preparativos estão a todo o vapor na Praça Ferroviário Miguel Bielecki, para o Festival de Inverno de Mafra nos dias 8, 9 e 10 de julho. O Prefeito Emerson Maas esteve no local verificando as instalações e recebendo a imprensa.

Maas explicou que o Festival visa proporcionar lazer para a população mafrense e da região e ainda oportunidades para o fortalecimento da arte, do turismo e do comércio local, além de apresentações para divulgação e promoção dos artistas mafrenses.

PROGRAMAÇÃO FESTIVAL DE INVERNO (8, 9 e 10 de julho)

Sexta-feira, dia 8 de julho

– Das 18h até 22h – Outlet/Espaço Gatronômico/Feira de Artesanato

– Das 18h15min às 19h15min – Os Famosos Ballet de Repertório” com o Corpo de Ballet de Pomerode

– Das 19h15min às 19h30min – Abertura Oficial do Festival de Inverno

– Das 19h30min às 20h – Banda Resgate

– Das 20h às 20h30min – Banda ABBA

– Das 20h30min às 20h45min – Oração

– Das 20h45min às 21h15min – Banda Peniel

– As 21h15min – Show Nacional com Mariana Valadão

Sábado, dia 9 de julho

– Das 7h30min – 8h – Concentração Cicloturismo

– As 8h – Saída para o Cicloturismo

– Das 11h até 19h – Encontro de Motociclistas

– Das 11h até 22h – Outlet/Espaço Gatronômico/Feira de Artesanato

– Das 13h às 14h – Show com Hulio Martins

– Das 14h às 15h – Show com Felipe Kishimoto

– Das 14h às 15h – Brincadeiras com os Motociclistas – Marcha lenta

– As 15h – Passeio de moto pela cidade

– Das 15h às 17h – Show com Rodrigo Seidel

– Das 17h às 18h – Show com Andriu e Matheus

– Das 18h às 20h – Show com artista regional

– Das 20h às 22h – Show com artista regional

Domingo, dia 10 de julho

– Das 11h até 19h – Encontro de Carros Antigos

– Das 11h até 22h – Outlet/Espaço Gatronômico/Feira de Artesanato

– Das 11h até 12h – Semi-acústico

– Das 12h até 13h – Show com Nanda Belém

– Das 13h às 14h – Show com Toni Kvitschal

– Das 14h às 16h – Show com artista regional

– Das 16h às 18h – Show com Doctor Beer – Creedence Cover

– Das 18h às 20h – Show com Scharon