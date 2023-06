Os preparativos estão a todo o vapor para o II Festival de Inverno de Mafra que acontece nos dias 7, 8 e 9 de julho, na Praça Miguel Bielecki. A realização é da Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura e visa proporcionar lazer para a população mafrense e da região e ainda oportunidades para o fortalecimento da arte, do turismo e do comércio local, além de divulgação e promoção dos artistas locais e regionais. A entrada é gratuita.

A segunda edição do Festival contará com noite gospel e show nacional de com Eli Soares. Terá ainda espaço gastronômico, espaço outlet, feira de artesanato, turismo rural (animais da fazendinha) cicloturismo, encontro de motos e carros antigos, shows com bandas locais e regionais, com muito pop rock. Estão programadas apresentações das bandas: JBrothers, Bicho Homem, Meu Brother, Sempre os Mesmos, Amélia de Paula, Banda Jonie Walker Classic Rock, Guns’n Roses Cover Brazil, Osiel Araújo, Eli Soares (show nacional).

Confira a programação do II Festival de Inverno de Mafra