Confira a programação do III Festival de Inverno de Mafra

Cicloturismo, encontro de motos e de carros antigos, shows musicais, fazendinha, espaço gastronônimo, outlet, missa, feira de artesanato são algumas das atrações programadas para o III Festival de Inverno que acontece neste fim de semana em Mafra, nos dias 5, 6 e 7 de julho, na Praça Ferroviário Miguel Bielecki.

Em sua terceira edição, o festival promete três dias de eventos esportivos, turísticos, gastronômicos e culturais, com shows de bandas locais, regionais e nacionais.

Hora de curtir

Este evento visa divulgar as potencialidades turísticas, gastronômicas e de artesanato, além de talentos musicais do município de Mafra. Aliado a todas essas atrações, o III Festival de Inverno proporcionará momentos de lazer para a população mafrense e da região. A Administração Municipal quer repetir o sucesso das outras duas edições, com a participação da população de Mafra, Rio Negro e de toda região.

Programação

Serão três dias de festival que prometem esquentar os dias e as noites de quem for curtir o frio que chegou na cidade. Dentre as principais atrações, muita música. Cada dia do festival contará com apresentação de bandas, sendo um dia dedicado à música Gospel, outros para bandas de pop rock. Confira a programação na Praça Ferroviário Miguel Bielecki:

Dia 05 de julho – sexta-feira

– A partir das 18 horas já estarão funcionando: outlet, espaço gastronômico e feira de artesanato;

– 18 horas – Formatura dos participantes dos cursos da Carreta Escola Panificação e Açougue do Senac;

– 19h30 – Abertura oficial do III Festival de Inverno;

– 20 horas – Noite Gospel – show com três bandas locais e show com a banda nacional Avivah;

– 23 horas – encerramento de todas as atividades.

Dia 06 de julho – sábado

– A partir das 11 horas já estarão funcionando: outlet, espaço gastronômico e feira de artesanato;

– Das 11 às 17 horas – Fazendinha;

– Das 11 às 18 horas – Encontro de Motos;

– 15 horas – Shows com quatro bandas locais;

– 23 horas – encerramento de todas as atividades.

Dia 07 de julho – domingo

– 7h30 – Concentração para o Cicloturismo;

– 8 horas – Largada Cicloturismo (inscrições gratuitas);

– 10 horas – Missa;

– Das 11 às 17 horas – Fazendinha;

– A partir das 11 horas já estarão funcionando: outlet, espaço gastronômico e feira de artesanato;

– Das 11 às 18 horas – Encontro de Carros Antigos;

– 14 horas – Bailinho da Melhor Idade;

– 16 horas – Apresentação do Grupo Geração Dance, em seguida início com de shows com quatro bandas locais;

– 22 horas – encerramento de todas as atividades.

Realização

A realização é da Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura e visa proporcionar lazer para a população mafrense e da região e ainda oportunidades para o fortalecimento da arte, do turismo e do comércio local, além de divulgação e promoção dos artistas mafrenses. O evento conta ainda com o apoio da Câmara Municipal de Mafra, ACIM e CDL Mafra e Rio Negro.