Confira as orientações para o Dia de Finados em Mafra

O Dia de Finados está se aproximando e a Prefeitura de Mafra já está com a organização preparada para a visitação. No dia 2 de novembro, o Cemitério Municipal estará aberto a partir das 7 horas com término às 19h. Nesse dia haverá missa ao ar livre nas dependências do Cemitério, com pároco da Igreja Nossa Senhora das Graças. Em caso de chuva a missa será na Igreja.

Trânsito

Conforme explicações da administração municipal, o trânsito em frente ao cemitério estará interrompido para o tráfego de veículos, somente na quadra em frente à Capela Mortuária.

No local haverá a tradicional venda de flores e demais produtos. Dessa forma, o motorista que vem da Restinga pela Capitão João Braz tem passagem livre à direita na rua lateral da Capela, da mesa forma como o motorista que segue pela Rua Independência, sentido Vila Ivete, tem passagem livre à direita em frente ao cemitério.

Limpeza e reforma dos túmulos

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano informa que as reformas, construções e limpeza dos túmulos serão permitidas até o dia 30 de outubro. Lembrando que a entrada no cemitério será somente permitida para pedestres. O acesso em carro é permitido apenas para pessoas com deficiência – cadeirantes e com limitações de locomoção.

Transporte coletivo

Para quem utiliza o transporte coletivo, somente vão circular no feriado de 2 de novembro as linhas Faxinal/Bom Jesus e Jardim América/Vila Ivete, com horários semelhantes aos dos sábados, vide site www.mafra.sc.gov.br, acessando AQUI

Mais informações no escritório do Cemitério Municipal pelo telefone (47) 99628-2667.