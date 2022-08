Conheça as candidatas à Realeza de Mafra

Nesta sexta-feira, dia 26 de agosto acontecerá o Baile que elege a Rainha e as Princesas do Município, mandato referente aos 105 anos de Mafra. São 23 candidatas disputando a coroa.

As candidatas serão avaliadas por sua simpatia, beleza, postura, desenvoltura na passarela, capacidade de comunicação e torcida organizada. A rainha e as princesas eleitas representarão o município, até o final de seu reinado no subsequente ano.

O baile da escolha, com animação da Banda Seven,iniciará às 19 horas no London Club Mafra. Os ingressos e mesas estão à venda no Posto Susin e no Madrugadão Conveniências.

Uma realização da Prefeitura Municipal de Mafra, através da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura.

São as seguintes as candidatas:

– Marina W. de Andrade

– Nicoli Fernandes Farias

– Indianara M. Kornatzsi

– Kaylaine Emanuely Monteiro

– Scheila Yorhana Skoniezny

– Amanda Carolini I. Nania

– Sabrina Zimkovicz

– Flavia Skibinski Demetrio

– Taina Evidiane Grossklaus

– Samara Aparecida Preisler

– Luana P. H. Lúcio

– Eva Clara Pickicius

– Ketlyn Caroline Chermach

– Amanda Carolini Jucovski

– Mariana Weber Woginiack

– Vivian Tibis

– Andressa Pereira de Andrade

– Brendha Hermann

– Adrieiny Renata Lienkonski

– Thainá Paola Bineck

– Luara Emanueli Sauer

– Luana Franquetto dos Saantos

– Maria Eduarda Quilante