Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa foi tema de eventos em Mafra

“Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei”. (Lei nº 10.741 de 01 de Outubro de 2003 – Estatuto do Idoso – Art. 4º)

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação está trabalhando o tema – Junho Violeta – Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa – com participantes do Centro de Convivência do Idoso – CCI – durante este mês. Na terça-feira, dia 14, foi realizada palestra com a psicóloga Soely Koene Sallai e em seguida, os 39 idosos presentes receberam um jornal informativo sobre “Prevenção à Violência contra os Idosos’’.

Já nesta quarta-feira, 15, às 9h30 foi realizada a “Caminhada dos Idosos” com saída do estacionamento do Supermercado Belém até a Praça Lauro Müller. No local foram soltos balões com sementes de Ipê Amarelo. Houve ainda atividade física e sorteio de uma cesta de frutas oferecida pelo supermercado.

Para a secretária da pasta, Danielle Kundlastsch, “é fundamental que todos assumam a responsabilidade de proteger os idosos, pois muitos se encontram em situação de fragilidade social e expostos à violência. Portanto, é necessário que as pessoas denunciem quando presenciarem as situações de vulnerabilidade física e social de algum idoso”.

Denuncie violência e maus-tratos contra o idoso

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Há várias formas de denunciar a violência contra a pessoa idosa. Os principais canais são:

– Ministério Público: Whatsapp (47) 99272-9257

– Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, a Mulher e ao Idoso – DPCAMI -Telefone: (47) 3642-0302

– Polícia Militar: Disque:190

– Direitos Humanos – Violência contra criança, adolescente, mulher, pessoa idosa, pessoa com deficiência: Disque 100

– Conselho Municipal do Idoso – E-mail: cmi_mafra@hotmail.com