Conseg de Mafra vai eleger nova diretoria

As inscrições das chapas podem ser feitas até às 18h do dia 23, na recepção do quartel da Polícia Militar de Mafra

Reativado no mês de setembro do ano passado o Conselho Comunitário de Segurança de Mafra (Conseg), vai eleger sua nova diretoria agora no dia 31 de março. O conselho, desde sua reativação, vem sendo administrado por uma diretoria provisória.

As inscrições das chapas podem ser feitas até à s 18h do dia 23, na recepção do quartel da Polícia Militar de Mafra. Para as inscrições é obrigatório a apresentação de chapa completa – presidente, vice-presidente, 1° secretário(a), 2° secretário(a), diretoria social e assuntos comunitários e comissão de ética e disciplina, além de RG, comprovante de residência ou declaração que trabalhe ou estude em Mafra de todos membros da chapa.

A eleição no dia 31 de março no quartel da Polícia Militar às 19 horas e seguirá o rito determinado no regulamento do Conseg e no edital de convocação, elegendo a nova diretoria por votação ou aclamação. Apenas membros efetivos tem direito a voto.