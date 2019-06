Conselho aprova as contas da aplicação dos recursos destinados à alimentação escolar de Mafra em 2018

Membros do Conselho Municipal de Alimentação Escolar – CAE aprovaram por unanimidade a prestação de contas da aplicação recursos do FNDE/PNAE, no ano de 2018 e apreciaram ainda as contas do primeiro quadrimestre de 2019, apresentadas pela técnica da Secretaria Municipal de Educação, Maysa Pimentel Dzus, na última quarta-feira, 12, em reunião ordinária do conselho.

Pelo convênio com o FNDE/PNAE, o governo federal repassou ao município, em 2018, o valor de R$ 713.671, 09 para ser utilizado na alimentação escolar das 29 unidades da rede municipal de educação. Desse total, R$ 515.266,61 foram gastos com produtos da agricultura familiar, o que representa um percentual de 72%, quando o mínimo de gastos com a alimentação familiar exigidos por lei é de 30 por cento. Além desses valores a administração municipal injetou, no mesmo ano, mais R$ 516.135,00.

A presidente do CAE, Andrea Pscheidt, que também é gestora do CEIM Faxinal, destacou que, por estar diretamente ligada à escola – portanto observando diariamente a merenda escolar oferecida – e pelas visitas de acompanhamento dos conselheiros nas demais unidades, têm-se constatado que as escolas recebem uma variedade muito grande de alimentos, com qualidade atestada para a produção da alimentação escolar dos alunos.