Conselho de Alimentação Escolar de Mafra inicia acompanhamento em escolas e propriedades fornecedoras

O Conselho de Alimentação Escolar de Mafra iniciou na manhã de quarta-feira (21), o acompanhamento da oferta de merenda nas escolas municipais e também as visitas aos produtores fornecedores de alimentos da agricultura familiar. A primeira escola a ser visitada pelas conselheiras Juliana Maria Bueno da Silva Prestes e Luciana Steffens foi a EMEB Vereador Evaldo Steidel, da localidade de Saltinho do Canivete seguindo, na sequencia, para a propriedade de Pedro Alivio Batista e Cirlei Aparecida S. Batista.

Na escola elas observaram a oferta do lanche, conversaram com os alunos e com as merendeiras. Nesse dia foi servido pão com doce de frutas e café com leite. E um dia anterior o lanche ofertou caqui colhido no próprio pomar. Verificaram a situação do estoque dos produtos, dos freezers e geladeiras, perguntando sobre as deficiências encontradas pelas funcionárias.

ORIENTAÇÃO PARA MELHORAR

O diretor da unidade, Julcir Wisovaty Filho falou da importância da efetiva atuação do Conselho, pois verifica a correta utilização da alimentação escolar e assim pode orientar onde melhorar. A aluna do 6º ano, Flávia de Paula conversou com as conselheiras junto com um grupo de amigas. Disse que a alimentação que mais gosta é polenta com carne, achocolatado e salada de frutas. “O lanche é muito gostoso e sempre tem em quantidade suficiente”, declarou.

As conselheiras gostaram da ação pois puderam comprovar a forma comprometida com que a Secretaria Municipal de Educação trata da alimentação escolar dos seus 5.650 alunos em suas 29 unidades. “É muito importante atingirmos a sociedade sobre a importância da merenda escolar com qualidade e a efetiva fiscalização do CAE nas escolas e fornecedores”, declararam as conselheiras.