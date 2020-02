Conselho do Fundeb aprova as contas de 2019

Foram analisados os demonstrativos de receitas e despesas e através do parecer nº 06/2019, as contas foram aprovadas por unanimidade pelos conselheiros

Na terça-feira, 18, os membros do Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb de Rio Negro se reuniram para apreciar as contas do ano de 2019.

Foram analisados os demonstrativos de receitas e despesas e através do parecer nº 06/2019, as contas foram aprovadas por unanimidade pelos conselheiros.

O Conselho do Fundeb é formado por representantes dos diretores, pais, professores, alunos além dos representantes do Poder Executivo e de Entidades do Município de Rio Negro.