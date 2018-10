Conselho Municipal de Educação reúne-se para debater temas para 2019

Compartilhar no Facebook

O Conselho Municipal de Educação realizou na manhã de quinta-feira (04) sua reunião ordinária, com o objetivo de fortalecer a gestão democrática no desafio de organizar a Educação, quando foram debatidos vários temas importantes como:

Calendário de matrículas e rematrículas para o próximo ano;

Período de férias para a educação infantil;

Processo Seletivo para professores;

Estrutura administrativa do CME entre outros

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

De todos os temas discutidos o Conselho ficou com a tarefa de regulamentar alguns que interferem no processo educativo das crianças. As deliberações ficam a disposição dos interessados na Secretaria Municipal de Educação.

Conforme declarações da Secretária Estela Maris Bergamini Machado, uma gestão democrática se faz com a participação de todos. Ela parabenizou os Conselheiros “que puderam nos prestigiar com a presença para debatermos assuntos importantes para a nossa Educação”, como protagonistas na liderança e na participação efetiva dos desafios da organização da Educação na Gestão Democrática.