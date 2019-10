Conselho Municipal de Saúde de Mafra realiza audiência pública nesta terça-feira

Compartilhar no Facebook

Nesta terça-feira, 15 de outubro, às 13h, na Câmara de Vereadores de Mafra, acontece a 242ª reunião do Conselho Municipal de Saúde, que realizará audiência pública sobre a Programação Anual de Saúde para 2020. Participe deste momento democrático, compareça à audiência pública e participe da gestão do Sistema Único de Saúde do nosso município.

Agenda

Audiência Pública – Programação Anual de Saúde 2020

Dia: 15 de outubro – terça-feira

Horário: 13h

Local: Câmara de Vereadores de Mafra (Av. Cel. José Severiano Maia, 441 – Centro).